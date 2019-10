Come vedere la Serie A Femminile in diretta streaming e in TV

A partire dal 2 novembre sulla TV di TIM disponibili ogni settimana le sei partite del massimo campionato femminile, oltre alle fasi finali della Coppa Italia e la Supercoppa, TIMVISION diventa il nuovo “canale della FIGC” dedicato al calcio femminile, al calcio giovanile e ai contenuti esclusivi delle Nazionali.



Gli appassionati del calcio femminile potranno vedere su TIMVISION anche gli highlights degli incontri e la sintesi dei goal della giornata, le fasi finali della Coppa Italia e la gara di Supercoppa.

La TV di TIM, infatti trasmetterà dal 2 novembre tutte le sei partite di ogni giornata di campionato femminile, di cui cinque in diretta e una in differita. Sarà così possibile seguire da casa e in mobilità gli incontri che vedranno scendere in campo le squadre di Milan Women, Juventus Women, Roma Women, Fiorentina Women’s, Hellas Verona Women, Sassuolo CF, Inter Milano Women, Pink Sport Bari, Tavagnacco CF, Orobica Bergamo, Florentia San Gimignano, Empoli Ladies.

Inoltre, in base all’accordo, TIMVISION diventerà il nuovo “canale della FIGC”, fatti salvi tutti i diritti ceduti in esclusiva da FIGC a RAI e/o SKY: partite delle Nazionali giovanili; partite dei campionati nazionali giovanili per club organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; partite delle «Leggende Azzurre»; altri contenuti originali realizzati da FIGC (es. backstage delle Nazionali; altre competizioni FIGC); selezionati contenuti di archivio delle nazionali azzurre.

L’abbonamento a TIMVISION verrà inoltre offerto a tutti i tesserati della FIGC.