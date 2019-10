La Top Secret srl, in collaborazione con l’ A.S Livorno Calcio, informa che stanno per arrivare i corsi per nuovi steward per la stagione calcistica 2019/20. L’attività si svolgerà allo stadio “Armando Picchi” di Livorno durante le gare casalinghe.

I corsi avranno luogo nella sala conferenze dello stadio “Picchi” dal 21 al 23 Ottobre 2019

Per candidature e informazioni, scrivere a: slo@livornocalcio.it