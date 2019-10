I precedenti tra Carrarese e Pergolettese di Gualtiero Magnani

La Pergolettese, che affronterà domenica prossima la Carrarese allo Stadio dei Marmi, ha la propria sede sociale nella città di Crema (35.000 ab.), in provincia di Cremona. Essa trae il proprio nome dal rione del “Pergoletto”, dove in un pubblico locale così chiamato, nel 1932 un gruppo di sportivi cremaschi decise di fondare la nuova squadra di calcio. Si deve precisare che, nella città lombarda, era in attività fino dal 1908 l’A.C. Crema (attualmente militante in serie D), della quale la Pergolettese divenne subito la più acerrima antagonista.

Nel corso della sua storia, la società del “Pergoletto” è stata costretta, per varie vicende, a ripetuti cambiamenti di denominazione che, per comodità dei lettori, di seguito riportiamo: fondata come U.S. Pergolettese nel 1932, nel 1975 è diventata U.S. Pergocrema 1932, U.S. Pergocrema nel 1982, U.S. Cremapergo 1908 nel 1994, U.S. Pergocrema 1932 nel 2002 e, infine, U.S. Pergolettese 1932 nel 2012. Con le diverse “etichette” ha disputato 32 campionati a livello di Serie C nelle sue varie divisioni. Nello scorso campionato ha ottenuto la promozione dopo aver sconfitto il Modena col risultato di 2-1 nello spareggio per il primo posto, disputato sul campo neutro di Novara.

Nel campionato in corso il ranking della Pergolettese è il seguente: 8 gare disputate: 0 vinte, 4 pareggiate e 4 perse; 3 reti segnate e 9 subìte; punti in classifica 4, che collocano la squadra al 19° posto. Da notare che fuori casa la Pergolettese ha subìto una sola sconfitta e ha ottenuto 3 pareggi.

Nel percorso delle loro vicende sportive, Carrarese e Pergolettese si sono affrontate sei volte: