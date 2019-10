Il derby finisce in parità: Arezzo in vantaggio con Baldan, poi Guidone pareggia nel recupero. Siena-Arezzo 1-1

La Società Sportiva Arezzo affronta la Robur Siena nella nona giornata di campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

SIENA: Confente, Migliorelli, Arrigoni, D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Baroni, Gerli, Oukhadda, Polidori, Buschiazzo. A disp: Ferrari, De Santis, Ortolini, Varga, Romagnoli, D’Auria, Da Silva, Andreoli, Panizzi, Guidone, Setola, Argento.

All: Alessandro Dal Canto

AREZZO: Pissardo, Nolan, Foglia, Mesina, Cutolo, Ceccarelli, Luciani, Corrado, Benucci, Rolando, Tassi. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Borghini, Zini, Piu, Sbarzella, Caso, Baldan, Raja, Cheddira, Volpicelli.

All: Daniele Di Donato

Si parte!

5′ Sinistro di Arrigoni da fuori, alto sopra la traversa

6′ Ottimo uno due Cutolo-Foglia con il secondo che serve in mezzo, la palla attraversa tutta l’area di rigore del Siena

17′ Scambi al limite dell’area tra Cesarini e Polidori: il numero dieci bianconero fa partire un sinistro che finisce fuori

25′ Buona occasione per l’Arezzo: cross di Cutolo sul secondo palo, Benucci di testa anticipato di un soffio

26′ Migliorelli ci prova con il sinistro dalla distanza, palla abbondantemente fuori

32′ Ammonito Luciani

38′ Pericoloso il Siena sulla corsia di sinistra: Serrotti mette in mezzo ma Pissardo trattiene senza problemi

40′ Brividi dalle parti di Pissardo: dal limite Serrotti calcia con il destro, centrale

44′ Ammonito Foglia

45′ Finisce qui il primo tempo di Siena-Arezzo!

È iniziato il secondo tempo!

52′ Cross di Arrigoni dalla destra, Cesarini colpisce di testa ma la palla termina fuori

54′ Triplo cambio Arezzo: escono Corrado, Benucci e Mesina, entrano Volpicelli, Baldan e Cheddira

57′ Ammonito Cutolo

61′ GOOOOL AREZZOOOOOO!!!! Ha segnato Marco Baldan di testa su calcio di punizione dalla trequarti di Foglia

66′ Triplo cambio Siena: escono Polidori, Arrigoni e Buschiazzo, entrano D’Auria, Guidone e Setola

70′ Annullato un gol al Siena per posizione irregolare di Guidone

73′ Cambio Arezzo: esce Foglia, entra Piu

77′ Cambio Siena: esce Oukhadda, entra Ortolini

78′ Bel fraseggio al limite dell’area con Cutolo che serve di tacco Rolando, il suo sinistro è potente ma centrale

81′ Ammonito Guidone

83′ Tiro cross di Setola dalla destra che attraversa tutta l’area di rigore, Pissardo controlla

88′ Espulso Rolando

89′ Cambio Arezzo: esce Cutolo, entra Sereni

90′ Concessi 6′ di recupero

91′ Ammonito Di Donato

92′ Seconda ammonizione per Di Donato, espulso

93′ Punizione di Cesarini dal limite, palla che sfiora il palo alla sinistra di Pissardo

95′ Gol del Siena: ha segnato Guidone di testa

96′ Finisce qui Siena-Arezzo!

L’articolo Il derby finisce in parità: Arezzo in vantaggio con Baldan, poi Guidone pareggia nel recupero. Siena-Arezzo 1-1 proviene da SS AREZZO.