Il weekend della scuola calcio del Pontedera commentati dal responsabile Marco Saviozzi e dai mister delle varie squadre

SCUOLA CALCIO CITTA’ DI PONTEDERA “WEEKEND ALL’INSEGNA DELL’INCERTEZZA” QUESTO IL COMMENTO DEL RESPONSABILE MARCO SAVIOZZI.

“Non è stato un fine settimana esaltante, anzi, direi piuttosto incerto per le nostre squadre. Gli esordienti professionisti 2007, pur giocando con un forte Empoli, hanno alternato sprazzi di bel gioco, giocando alla pari con i forti avversari, con momenti di completa abulia commettendo errori madornali che ci hanno visto incassare dei gol incredibili. Sotto questo aspetto mister Russo dovrà lavorare molto per modificare questo atteggiamento da parte di una buona parte dei suoi giocatori.

Anche gli esordienti provinciali 2008 A sono stati altalenanti, hanno giocato alla pari per buona parte dell’incontro con la forte squadra dell’Oltrera 2007, per poi commettere errori di distrazione e mancanza di concentrazione durante la partita. Mister Morotti dovrà rivedere l’assetto della difesa perché sta prendendo troppi goal. I suoi difensori mostrano momenti di completo sbandamento e sono in quei frangenti facili preda dei suoi avversari.

Devo fare i complimenti al mister Simonelli dell’Oltrera per la bellissima gara disputata dai suoi giocatori, nella quale in cui si è visto chiaramente l’ottimo lavoro svolto dal suo allenatore.

Gli esordienti provinciali 2008 B hanno disputato una buona gara ed il risultato è bugiardo perché noi abbiamo fatto la partita mettendo in mostra , a tratti, anche un buon gioco, però gli avversari del Calci 2007 le poche volte che hanno passato la metà campo sono andati a segno. Va detto che l’arbitro, molto pignolo, ha espulso il portiere all’inizio della partita per fallo da ultimo uomo e questo ha condizionato negativamente la nostra squadra. Notevole l’impegno messo in mostra dai nostri ragazzi.

Unica nota positiva, se si guarda il risultato, viene dagli esordienti B anno 2009, che di fronte ad un avversario niente male, come lo Zambra 2008, hanno vinto pur disputando una gara al di sotto delle precedenti prestazioni; devo dire però che sono ragazzini che non mollano mai e quando dicono di giocare al calcio lo fanno bene, mettendo in difficolta gli avversari anche se fisicamente più forti”.

Esordienti Fair Play 2007 professionisti regionali

MISTER : Russo Vincenzo e Chesi Alessandro

Pontedera-Empoli

Risultato fai play (2-3)

Parziale tempi(0-0)(0-4)(1-1)

Shoot out (28-25)

Prima partita di campionato contro una rivale blasonata e sulla carta più equipaggiata di noi. Partita dalle due facce da parte dei nostri ragazzi. Primo tempo molto equilibrato dove abbiamo giocato alla pari. Poche occasioni reali da parte di entrambe le squadre ma molta intensità. I nostri hanno dato molto facendo vedere di potersela giocare alla pari, mettendo in mostra una fase difensiva ben organizzata, che ha dato dimostrazione di potersi confrontare con l’attacco dell’Empoli, composto da ragazzi tecnici e molto fisici. Sul piano della trama di gioco alcune azioni sono state ben fatte. Da evidenziare due occasioni, una da parte nostra con Fabbri che in scivolata in area non riesce ad arrivare per un soffio su un traversone ben calibrato da parte di Hoti. Finisce giustamente 0-0 il primo tempo.

Il secondo tempo dopo i cambi abbiamo perso un po’ gli equilibri iniziali e l’Empoli ne ha approfittato subito sfruttando qualche indecisione difensiva dei nostri ragazzi dimostrandosi una squadra molto cinica e dopo appena 8 minuti si porta sul 3-0. Abbiamo provato a reagire arrivando per ben due volte vicino alla loro porta senza però concretizzare. Alla fine del secondo tempo arriva il 4-0 dell’Empoli che costruisce una ottima azione con i due attaccanti che combinano ottimamente fino arrivare alla conclusione, chiudendo il secondo parziale a loro vantaggio.

Il terzo tempo altra partita, i nostri ragazzi entrano decisi e grintosi e già al primo minuto vanno vicinissimi al gol con Iacopini. Nei primi sei minuti attacchiamo intensamente per vincere il terzo tempo, ma gli avversari sfruttando il nostro sbilanciamento in avanti e su un contropiede ben fatto siglano ancora. Da questo momento in poi molto più Pontedera e dopo molte azioni ben fatte, al decimo arriva il gol di Sarre che batte una bella punizione dove il portiere avversario non può nulla. Quasi alla fine ottimo contropiede di Fabbri che brucia il difensore e si invola verso la porta ma molto astutamente il difensore ormai sorpassato lo trattiene per la maglia fermando un occasione ghiottissima che ha portato il nostro giocatore a tu per tu con il portiere ospite : L’arbitro decide per il solo giallo e decreta una punizione che non produce niente di fatto. Dopo qualche minuto arriva la fine della partita. Dobbiamo lavorare molto ancora e su determinati atteggiamenti , ma le cose viste oggi fanno ben sperare .

Rete: Saar

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 A

MISTER : Morotti Filippo

Risultato : Città di Pontedera 2 – Oltrera 2007 5

Ennesima sconfitta per il gruppo 2008 A che non riesce a portare a casa i tre punti nel derby con l’Oltrera. Nel primo tempo dopo un convincente avvio, dilagano gli ospiti che si ritrovano sul 3 a 0 sfruttando anche qualche errore da parte dei granata. Nella seconda frazione partenza sprint con gol di Di Donfrancesco e raddoppio di Papa con un gran tiro da fuori. Nella terza e ultima frazione gli ospiti sfruttano una clamorosa indecisione tra portiere e difensore e vanno a segno per un totale di 5/2. Sconfitta che deve far riflettere in quanto non è possibile regalare ogni primo tempo per poi dover rincorrere. Il lavoro da fare è ancora molto.

Reti : Di Donfrancesco – Papa

ESORDIENTI PROVINCIALI 2008 B

MISTER : Cioni Giacomo

Risultato : Città di Pontedera 1- Calci 2007 3

Risultato molto bugiardo. Dopo essere passati in vantaggio su rigore (Signorini) c’è stata l’espulsione ingiusta del nostro portiere che ci ha fatto giocare tutto il primo tempo in inferiorità numerica, favorendo così i nostri avversari che sono riusciti a pareggiare. Non avendo un portiere di riserva abbiamo arrangiato un giocatore (prima Nebbiai) che purtoppo si è infortunato al polso nel compiere un intervento (frattura composta del polso sinistro) e poi Accardo che hanno fatto quello che potevano. Da segnalare un rigore sbagliato nel secondo tempo che ci avrebbe portato sul momentaneo 2-1.

Rete : Signorini

ESORDIENTI B 2009

MISTER : Salvadori Marco – Saucci Omar

Risultato : Città di Pontedera Pontedera 3 – Zambra 2

Punteggio Fair Play 3 a 2

Seconda partita di campionato e seconda vittoria per i nostri ragazzi, che hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti al cospetto di un avversario determinato a non lasciare l’intera posta al Pontedera; partita nel complesso buona ma un po’ al di sotto rispetto alle ultime uscite stagionali, soprattutto a livello di manovra, condizionata dalla non brillantissima giornata di qualche elemento e dalla alta densità che si veniva a creare spesso intorno alla palla dovuta alla non eccessiva ampiezza del campo.

Bene il reparto difensivo, che ha concesso pochissime azioni pericolose agli avversari, un po’ meno bene la concretezza in fase realizzativa nello sfruttare le diverse azioni da gol create, sebbene tutte e 3 le marcature siano state di pregevole fattura.

Avanti così comunque, prendendo ciò che di buono ci ha regalato questa giornata, ossia una prova di maturità caratteriale della squadra, che anche in una non grandissima giornata di forma è riuscita ad imporsi e a portare a casa il risultato contro un ostico avversario.

Reti: Avellino, Tosti, Borghini

L’articolo Il weekend della scuola calcio del Pontedera commentati dal responsabile Marco Saviozzi e dai mister delle varie squadre proviene da U.S. Citta di Pontedera.