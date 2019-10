Pancaro: una gioia affrontare la mia ex squadra

Alla vigilia del match amichevole tra Pistoiese e Fiorentina (Domani sera, fischio di inizio, ore 19:00, Stadio Melani di Pistoia), abbiamo sentito il mister arancione Pancaro, che è anche un ex della partita.

Quali ricordi ha di Firenze?

“Bellissimi! Fu un anno positivo per la squadra, che centrò la qualificazione alla Champions League, ma rammento anche lo splendido rapporto instaurato con i magazzinieri, i massaggiatori e tutti coloro che frequentavano lo spogliatoio. Eppoi non posso dimenticare che nel 2005 è nato a Firenze, esattamente il 3 dicembre, mio figlio Riccardo”.

Con quale spirito la Pistoiese affronta la corazzata viola?

“Che sarà un piacere per noi misurarsi con una avversaria così importante ed un onore e un piacere per tutti disputate una amichevole di questo livello”.

E sul piano calcistico che cosa ha rappresentato per lei la Fiorentina?

“Ero a fine carriera e sono convinto di aver portato il mio mattoncino alla causa. Giocai poco, perchè scalpitava il giovane Pasqual, ma la forza di quella squadra era il gruppo e tutti insieme riuscimmo a conquistare risultati importanti”.

