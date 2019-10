Pareggio della Juniores.

La formazione di Mr. Innocenti non riesce ad andare oltre il pareggio nella partita casalinga contro il Mezzarola.Inizio di partita in salita per i lanieri che vanno in svantaggio dopo 25 secondi con la rete della squadra ospite siglata da Lipparini.Il Mezzarola raddoppia al 39′ pt con rete di Foka.Nel secondo tempo il Prato accorcia le distanze al 2′ grazie al gol siglato da De Greco.Il pareggio arriva al 28′ st realizzato da Riggio.Sono molteplici le occasioni per la formazione laniera di andare in vantaggio, che non si realizzano.Il Prato, nonostante il pareggio, rimane in testa alla classifica in coabitazione con lo Scandicci.

AC Prato

Cecconi, Pulizia, Noferi, Maggini, Belli, Gamberucci, De Greco, Biancalani, Dema, Rudalli, Casati.

A Disposizione: Vernace, Niang, Semboloni, Hoxha, Riggio, Cipriani, Passeri, Romanelli, SanginetoAllenatore: Innocenti.