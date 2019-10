Serie A, risultati 7a giornata, classifica e prossimo turno

Adesso riflettori punti sul Meazza dove fra qualche ora scenderanno in campo la capolista Inter e l’inseguitrice Juventus.

Il derby d’Italia numero 173 andrà in scena con i due club separati da due soli punti.

Alle loro spalle, però, corre forte l’Atalanta del doppio ex Gasperini (in nerazzurro qualche panchina in A, col bianconero stagioni di successo nelle giovanili) che oggi pomeriggio in un rinnovato stadio ha superato per 3-1 il Lecce.

Pareggiano le due romane. La Lazio fa 2-2 a Bologna, la Roma 1-1 all’Olimpico col Cagliari Fra i biancocelesti da segnalare la doppietta di Immobili, per i giallorossi… fanno tutto i sardi: in gol con Jao Pedro poi autorete di Ceppitelli.

Da sottolineare la vittoria della Fiorentina, 1-0 sull’Udinese, e del Milan, 2-1 in casa del Genoa.

Torna al successo anche la Spal che, come un anno fa, passa per 1-0 sul Parma. Dodici mesi fa fu Antonucci l’autore del gol, stavolta Petagna.

Di seguito…





