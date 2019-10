Serie C, risultati e classifiche 9a giornata

Riprende a correre il Monza nel girone A della Serie C: 1-0 in casa contro l’Albinoleffe. Renate, 3-0 sul Gozzano, sempre a meno quattro punti, mentre l’Alessandria, 1-1 col Como, perde ulteriore terreno.

Terremoto in vetta al girone B della Serie C. Il Padova perde nell’anticipo casalingo contro il Ravenna, 1-2. Domenica stessa sorte per il Vicenza sul campo del Piacenza, 2-1 per i biancorossi. E così l’unica imbattuta del raggruppamento resta la Reggiana, 3-1 sulla Triestina. Da segnalare il 3-1 della Sambenedettese guidata dall’ex Juventus, Montero, sul campo del Cesena.

Per concludere, nel girone C della Serie C la capolista Ternana perde a Bari, 2-0, e viene scavalcata dal Potenza, 1-0 sul Teramo, e raggiunta da Reggina, 1-0 sul Catanzaro, e Monopoli, 1-0 a Rieti.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 9a giornata Serie C girone A

Alessandria-Como 1-1

Carrarese-Pergolettese 3-0

Giana Erminio-Novara…





