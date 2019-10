Storia e numeri di Frosinone-Livorno

Lunedì 21 Ottobre, alle 21, il Livorno giocherà il posticipo dell’ottava giornata a Frosinone. Tutti i 6 precedenti contro i gialloblu laziali sono riconducibili a campionati di serie B (2008/09, 2010/11 e 2014/15).

Bilancio. Ad oggi nelle cinque partite il Livorno ha vinto 3 volte, 2 pari e una vittoria del Frosinone. 11 le reti degli amaranto, 9 dei gialloblù.

Bwin. Nel 2010/11 nella gara di andata giocata il 7 Gennaio 2011 al “Matusa” il Livorno si impose per 2-0 con un gol per tempo segnati da Dionisi e Tavano.

Ex. Donisi e Viviani sono gli ex delle due squadre. Per Dionisi in amaranto ben 109 presenze e 35 reti segnate.

Tacco. Nel confronto all’Ardenza del 2008 Fausto Rossini segnò una doppietta ai gialloblu: il primo gol fu di testa, il secondo su colpo di tacco “alla Mancini” da un angolo battuto tra Curva Sud e Gradinata da Loviso. Finì 5-2 per il Livorno.

Ultima. L’Ultima volta in terra ciociara, il 22/4/2014, il Frosinone battè il Livorno con un netto 5-1. Le reti furono di Siligardi, Blanchard, Dionisi, Ciofani, Paganini e Curiale. (p.nac)