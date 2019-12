Serie C, risultati e classifiche 19a giornata

Poteva riaprire almeno virtualmente i giochi nel girone A della Serie C, invece Pontedera-Monza, seconda contro prima in classifica, è terminata col pareggio per 2-2 che lascia tutto immutato. E i brianzoli continuano a comandare con 10 punti di vantaggio il proprio raggruppamento.

Solo il Carpi, 1-0 sulla Sambenedettese, tiene aperto il discorso nel girone B della Serie C, perché la capolista Vicenza passa con un inappellabile 3-0 sul campo dell’Imolese. E così la classifica recita veneti a quota 45, emiliani a 41.

Come per il Monza nell’A, anche il girone C della Serie C sembra aver eletto con larghissimo anticipo la propria regina… scusate, Reggina perché i calabresi fanno 2-1 in casa della Sicula Leonzio e chiudono il girone d’andata con 10 punti di vantaggio sulla coppia Bari (3-0 a Caserta) e Potenza (1-0 sulla Paganese).

Di seguito tutti i risultati della 19a giornata e le classifiche della Serie C 2019/2020, gironi A, B e C.



Risultati…





