Serie C, risultati e classifiche 21a giornata

Era rimasta solo la Reggina…

Il 2020 della Serie C è cominciato con la caduta dell’ultima imbattuta fra le 100 squadre che compongono il calcio professionistico italiano.

I calabresi, girone C Serie C, sono andati KO per 0-3 sul campo della Cavese. Contemporaneamente la vittoria della Ternana a Potenza, 1-0, e l’1-1 del Bari in casa della Viterbese, hanno diluito a 9 i punti di vantaggio dei granata sulle più dirette inseguitrici.

Al contrario nel girone A della Serie C il Monza ha riaperto l’anno così come l’aveva chiuso: vincendo.

Stavolta ad arrendersi ai brianzoli è toccato al rinnovato, nella proprietà, Novara. Prosegue il magic moment del Pontedera che, col 2-1 sul Renate davanti allo spettatore Luciano Spalletti, mantiene il secondo posto in graduatoria con un +6 proprio sui brianzoli nerazzurri.

Infine, nel girone B della Serie C, vince la Reggiana per 3-1 sul Ravenna e approfitta dello 0-0 in Fermana-Vicenza…





