Report allenamento – mercoledì 15 ottobre

AREZZO – La squadra ha svolto la seduta odierna al “Lebole”, con un programma articolato in tre fasi: attivazione iniziale, circuito di forza esplosiva e lavoro tattico sul campo. Domani, giovedì 16 ottobre, è in programma una sessione pomeridiana (14:30).

Focus medico – Alessandro Renzi

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore Alessandro Renzi, ha evidenziato una lesione muscolare a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, localizzata in una zona differente rispetto a quella precedentemente monitorata. Si tratta di una nuova problematica, non riscontrata nei controlli precedenti, che verrà seguita con attenzione nel suo decorso. Lo staff medico ha già avviato il protocollo terapeutico, che prevede un percorso combinato di cure farmacologiche e riabilitazione fisioterapica. Il periodo di riposo stimato in questa fase è di circa tre settimane, ma ulteriori valutazioni verranno effettuate nel tempo per definire con maggiore precisione la prognosi e i tempi di rientro all’attività sportiva.