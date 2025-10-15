Nasce la “MatchDay Experience”

Vuoi

scoprire

tutti

i

segreti

e

il

nuovo

volto

della

Cetilar

Arena?

A

partire

dalla

gara

Pisa-Verona,

in

programma

sabato

prossimo

(ore

15.00)

tutto

questo

sarà

possibile

grazie

alla

“MatchDay

Experience”;

un’iniziativa

che

il

Pisa

Sporting

Club

ha

pensato

per

tutti

i

tifosi

desiderosi

di

vivere

una

full

immersion

completa

nel

mondo

nerazzurro

in

occasione

delle

gare

ufficiali

alla

Cetilar

Arena.

Acquistando

solo

ed

esclusivamente

presso

il

Pisa

Store

di

via

Oberdan

(Borgo

Largo)

il

proprio

ticket

per

la

“MatchDay

Experience”

avrai,

infatti,

la

possibilità

di

vivere

il

vero

dietro

le

quinte

della

Serie

A

EniLive.

Due

ore

e

mezzo

prima

del

kickoff

inizierai

un

tour

speciale

sul

campo,

nelle

aree

dedicate

ai

Media,

negli

spogliatoi

e

nel

nuovissimo

ingresso

al

campo

della

Cetilar

Arena;

per

proseguire

poi

con

l’arrivo

allo

stadio

dello

due

squadre,

seguito

in

prima

fila

a

pochi

passi

dai

protagonisti

del

match.

Per

poter

partecipare

occorre

ovviamente

essere

già

in

possesso

di

un

regolare

titolo

di

accesso

allo

Stadio

per

la

gara

in

oggetto;

la

“MatchDay

Experience”

sarà

limitata

ad

un

numero

massimo

di

20

partecipanti

per

ogni

gara.

Non

perdere

l’occasione!