Nasce la “MatchDay Experience”

Vuoi
scoprire
tutti
i
segreti
e
il
nuovo
volto
della
Cetilar
Arena?
A
partire
dalla
gara
Pisa-Verona,
in
programma
sabato
prossimo
(ore
15.00)
tutto
questo
sarà
possibile
grazie
alla
“MatchDay
Experience”;
un’iniziativa
che
il
Pisa
Sporting
Club
ha
pensato
per
tutti
i
tifosi
desiderosi
di
vivere
una
full
immersion
completa
nel
mondo
nerazzurro
in
occasione
delle
gare
ufficiali
alla
Cetilar
Arena.
Acquistando
solo
ed
esclusivamente
presso
il
Pisa
Store
di
via
Oberdan
(Borgo
Largo)
il
proprio
ticket
per
la
“MatchDay
Experience”
avrai,
infatti,
la
possibilità
di
vivere
il
vero
dietro
le
quinte
della
Serie
A
EniLive.
Due
ore
e
mezzo
prima
del
kickoff
inizierai
un
tour
speciale
sul
campo,
nelle
aree
dedicate
ai
Media,
negli
spogliatoi
e
nel
nuovissimo
ingresso
al
campo
della
Cetilar
Arena;
per
proseguire
poi
con
l’arrivo
allo
stadio
dello
due
squadre,
seguito
in
prima
fila
a
pochi
passi
dai
protagonisti
del
match.
Per
poter
partecipare
occorre
ovviamente
essere
già
in
possesso
di
un
regolare
titolo
di
accesso
allo
Stadio
per
la
gara
in
oggetto;
la
“MatchDay
Experience”
sarà
limitata
ad
un
numero
massimo
di
20
partecipanti
per
ogni
gara.
Non
perdere
l’occasione!