Grande successo per l’esposizione del nuovo materiale per il primo storico campionato di serie C.

Nel corso della serata organizzata da “Un Mojito per la Vita” di Venerdì 14 Giugno, è stata presentata la nuova maglia, il nuovo stemma (già annunciato ieri) e il nuovo sponsor tecnico della Pianese in vista della prima storica stagione di serie C targata 2019-2020.

Tanti partecipanti e grande successo per l’esposizione del nuovo materiale bianconero. Di seguito le foto tratte dal sito ufficiale.