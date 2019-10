Pianese – Juventus U23, una partita storica

Alla vigilia della partita Pianese-Juventus U23 in programma domani presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, alle ore 15:00, conferenza stampa per mister Marco Masi.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: “Contro la Juventus Under 23 è una partita storica per tutto il nostro ambiente, perché affrontiamo, anche se è una selezione Under 23, una società blasonata: per la Pianese sarà stimolante confrontarsi contro una realtà importante come quella della Juventus. Cercheremo ci contrapporci in maniera adeguata, sperando di portare a casa un risultato positivo. Da parte nostra ci saranno tre ex come Udoh, Montaperto e Vitali e per loro sarà sicuramente uno stimolo in più affrontare una squadra che li ha visti crescere: può essere veramente qualcosa che ti dà la spinta per far vedere che sei cresciuto e che sei pronto per questa categoria. Se all’inizio del campionato ci avessero detto di aver conquistato otto punti in sette partite, tutti ci avrebbero messo la firma. Io credo che per noi il cammino rimane quello che era pronosticato all’inizio: un percorso difficile e complicato. Inoltre siamo stati anche sfortunati con i calciatori indisponibili che stanno diventando di lungo corso: ciò ci crea maggiori difficoltà, sia la domenica che durante la settimana per poterci allenare nella maniera più consona. Dobbiamo essere però preparati e cercare di raccogliere più punti possibili in ogni partita. Dobbiamo pensare partita dopo partita, abbiamo visto contro la Pro Patria che, nel momento in cui c’era il turno infrasettimanale, abbiamo cercato di pensare a due gare di fila: non ne siamo stati capaci, ci siamo un po’ distratti e quindi è giusto quello che dicevo: per adesso dobbiamo essere bravi a pensare al quotidiano e non andare oltre”.

