Pisa-Arezzo, si gioca: la posizione ufficiale della Società nerazzurra

Pisa Sporting Club, nel rispetto delle regole, onde evitare sanzioni disciplinari che comporterebbero il -1 in classifica oltre alla sconfitta a tavolino, scenderà regolarmente in campo con il pensiero e il cuore rivolto ai tifosi e alle famiglie che stanno vivendo ore di apprensione e difficoltà. Avendo appreso del diniego dell'S.S. Arezzo a posticipare la gara tramite il Segretario Generale della Lega Pro.

Il Pisa Sporting Club si attiverà, nell’immediato dopo gara, per porre in essere tutte le azioni necessarie per aiutare le famiglie in difficoltà.