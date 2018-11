Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo incontra la stampa

Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha incontrato questa mattina la stampa per analizzare la condizione della squadra e le aspettative in vista della difficile trasferta allo Stadio dei Marmi. La gara con la Carrarese rappresenta un test importante “contro una squadra forte, costruita per vincere e sicuramente tra le più esperte della categoria. Per questo è normale che siamo preoccupati, è giusto che sia così, ma in ogni caso andremo in campo per fare la nostra partita consapevoli che il campionato non finisce certo domani“.

Nel Pisa mancheranno due pedine importanti: “Sicuramente De Vitis e Izzillo non saranno convocati perché non stanno bene. Moscardelli è invece disponibile ma valuteremo durante la rifinitura il suo possibile impiego“.

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook nella sezione video. Un ampio estratto è disponibile sul nostro canale tematico (Pisachannel) presente sulla piattaforma Youtube