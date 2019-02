Luca D’Angelo: “Avversario non facile, ci faremo trovare pronti”

Una settimana per prepararsi al secondo impegno casalingo consecutivo.

Il Pisa ha fatto da spettatore al turno infrasettimanale del Girone A e si è potuto concentrare sul Gozzano, avversario debuttante all’Arena ma assolutamente da prendere con le molle per il percorso esterno fatto in campionato: “Conosciamo bene le caratteristiche dei nostri prossimi avversari – questo il pensiero di mister Luca D’Angelo nella consueta conferenza stampa pregara – e sappiamo che dovremo stare attenti perché si difendono con ordine e sanno far male in fase di ripartenza. Se il Gozzano in trasferta ha perso soltanto una partita non è un caso e quindi per conquistare i tre punti dovremo stare ‘sul pezzo’ per novanta minuti evitando certe disattenzioni che finiscono sempre per penalizzarci. Tutte le squadre sbagliano, noi però quando lo facciamo lo paghiamo a caro prezzo e veniamo sempre puniti, per cui dobbiamo ridurre al minimo il margine di errore”.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: “Gucher e Marin si sono allenati tutta la settimana, hanno subito smaltito la febbre di domenica scorsa. Marconi sta rientrando in gruppo e sicuramente domani sarà in panchina anche se non ha molti minuti nelle gambe. Resta indisponibile il solo Liotti che comunque tornerà in campo forse già la prossima settimana: conto di verlo disponibile per Vercelli o al massimo per la gara con la Virtus Entella”.

Mancheranno però anche gli squalificati Di Quinzio e Benedetti: “Vedremo se giocare con 3 o 4 difensori, siamo pronti ad ogni soluzione e nella rifinitura prenderemo una decisione”.

La versione integrale della conferenza è disponibile nell’area video della nostra pagina facebook ufficiale (PisachannelTv)