Luca D’Angelo: “Tutti a disposizione e pronti per giocarcela”

Il Pisa è pronto per sfidare la Pro Vercelli, una delle corazzate del girone A: un match ‘saltato’ nella prima parte della stagione e che adesso andrà in scena due volte in appena 10 giorni. Soprattutto un match che potrà dare indicazioni importanti per i nerazzurri arrivati nel momento clou della stagione: “Dobbiamo soltanto valutare le condizioni di Buschiazzo – questo il commento del tecnico nerazzurro Luca D’Angelo – per il resto ho tutti completamente a disposizione ed è un bene perchè andremo a affrontare una squadra forte. Vogliamo fare una grande partita e magari anche invertire il trend che non ci ha mai visto vincere contro le prime della classe. Avere tutti a disposizione semplifica il mio compito“.

Nella Pro Vercelli tante ‘armi’ a disposizione e tanti ex nerazzurri: “Hanno la miglior difesa perchè sono molto bravi in quella fase ma sanno anche far bene in attacco. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno“.

Si torna a giocare sul sintetico. “Non credo che influirà sulla nostra prestazione, siamo una squadra molto tecnica e per questo dovremo addirittura trarne un vantaggio“.

