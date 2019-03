Arena e San Piero: doppia seduta per il Pisa

Allenamento doppio per la squadra nerazzurra entrata nel vivo di questa settimana di preparazione alla sfida casalinga di sabato prossimo (ore 20.30) con la Carrarese. Lo staff tecnico ha radunato questa mattina la squadra all’Arena Garibaldi per una seduta principalmente atletica con una serie di esercitazioni sul campo e in palestra.

Nel pomeriggio la squadra si è trasferita invece al Centro Sportivo di San Piero a Grado per un allenamento tecnico-tattico con esercitazioni sul campo e simulazioni di gioco. Domani e giovedì la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio al Centro Universitario di via Livornese, mentre venerdì e sabato la rifinitura della preparazione sarà effettuata sul prato dell’Arena.

