Rifinitura nella Capitale e partenza per Olbia

Allenamento sui campi del Mancini Park Hotel di Roma per la squadra nerazzurra attesa domani (ore 14.30) dal confronto esterno con l’Olbia. Il tecnico Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha svolto una seduta prettamente tecnico-tattica conclusasi con una sessione di tiri in porta e con simulazioni di gioco su calcio piazzato.

Adesso la squadra si trasferirà all’Aeroporto di Fiumicino per imbarcarsi sul volo per Olbia dove arriverà nella tarda serata. Questi i convocati per la trasferta in Sardegna: Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Fabrizio Brignani, Fabrizio Buschiazzo, Andrea D’Egidio, Davide Di Quinzio, Sebastian Gamarra, Stefano Gori, Robert Gucher, Nicolas Izzillo, Matteo Kucich, Kevin Lidin, Francesco Lisi, Michele Marconi, Alberto Masi, Gaetano Masucci, Mattia Minesso, Andrea Meroni, Davide Moscardelli, Massimiliano Pesenti, Luca Verna

