Settore Giovanile: arriva una doppia convocazione in Rappresentativa

Doppio riconoscimento per il Settore Giovanile nerazzurro.

Sono arrivate infatti le convocazioni nella Rappresentativa di categoria per i giovani nerazzurri Mattia Ceccanti ed Enrico Sibilio che saranno dunque protagonisti in altrettanti prestigiosi appuntamenti.

Enrico Sibilio, attaccante classe 2003, è stato convocato per la Rappresentativa Under 16 impegnata in un test match con i pari età del Pordenone in programma mercoledì 27 marzo (ore 14.30) allo Stadio “Friso” di Sacile (PN). Il nerazzurro raggiungerà il giorno precedente il Centro Sportivo “De Marchi” per una due giorni di ritiro con la Rappresentativa.

Mattia Ceccanti, difensore laterale sinistro classe 2004 è stato convocato dalla Rappresentativa Under 15 anch’essa impegnata in una due giorni di lavoro a Pordenone. Il nerazzurro raggiungerà il ritiro mercoledì 27 marzo e nel pomeriggio del giorno seguente (ore 14.30) affronterà in amichevole i pari età neroverdi.

