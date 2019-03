La società Viterbese Castrense informa che per la gara Viterbese-Pisa, valida per i Quarti di Finale della Coppa Italia Serie C e in programma allo Stadio “Rocchi” mercoledì 13 marzo (ore 20.30) i biglietti relativi al settore ospiti potranno essere acquistati al prezzo di 10 euro (oltre il diritto di prevendita) on line sul sito www.go2.it

Nello specifico nelle seguente sezione:

https://www.boxol.it/it/event/viterbese-vs-pisa -stadio-comunale-enrico-rocchi-viterbo/175722

Sarà inoltre attivo il punto vendita della Go2 Tifo Pisa (via delle Case Vecchie 12 – Fornacette) sino alle

ore 19.00 di martedì 12 marzo 2019. Si ricorda che il giorno della gara la biglietteria dello stadio relativa al settore ospite non sarà aperta.

L’articolo Viterbese-Pisa: info prevendita biglietti proviene da Ac Pisa 1909.