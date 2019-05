Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Carrarese in programma mercoledì 22 maggio (ore 20.30) e valida per il Primo Turno Nazionale Playoff a Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Il direttore di gara sarà assistito da Michele Dell’Università di Aprilia e Aristide Rabotti di Roma 2.

Il Quarto Uomo sarà Daniele Rutella di Enna

L’articolo Designazioni CAN Pro: Pisa-Carrarese sarà diretta da Matteo Marchetti proviene da Ac Pisa 1909.