Informazione di servizio: termine prelazioni e settore di gradinata

Il sistema operativo di biglietteria ha riscontrato questa mattina un problema tecnico che ha portato al blocco della vendita, sia libera che in prelazione.

Dalle ore 11.30 e fino alle ore 12.30 sarà nuovamente possibile esercitare soltanto on line la prelazione di tutti i settori fatta esclusione del settore di gradinata.

Per il settore di gradinata sarà possibile esercitare la prelazione soltanto presso il Pisa Store di via Cesare Battisti: per chi fosse impossibilitato l’invito è quello di contattare telefonicamente (050.555.930) oppure via mail (info@acpisa1909.it) la sede del Pisa Sporting Club entro le ore 18.30 di questa sera