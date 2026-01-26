La Vis Pesaro nel cammino della Pianese, le zebrette riprendono a lavorare sul campo

Il programma dei bianconeri in vista della partita casalinga di sabato contro la formazione marchigiana

La Pianese è rientrata da San Benedetto del Tronto con una vittoria che vale tanto. Tre punti di grande fattura, soprattutto per la prestazione di assoluto livello messa in campo dai bianconeri, che consentono di allungare a nove la striscia di risultati utili consecutivi. Archiviata la domenica di riposo, la squadra bianconera è tornata ad allenarsi questo pomeriggio per iniziare la preparazione al prossimo appuntamento di campionato. Nel mirino c’è la sfida casalinga contro la Vis Pesaro, in programma sabato prossimo, 31 gennaio (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 14:30), valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, il gruppo ha svolto una seduta improntata sul recupero delle energie, senza però perdere di vista il lavoro in vista del match del weekend.

La squadra effettuerà una doppia seduta domani alternandosi tra palestra e campo, mentre mercoledì e giovedì gli allenamenti sono fissati per il pomeriggio. Anche venerdì la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la rifinitura della vigilia, in preparazione alla sfida di sabato contro la compagine marchigiana.

(Ufficio Stampa US Pianese)

