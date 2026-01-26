Primavera, Monopoli-Empoli 0-3

La Primavera di mister Andrea Filippeschi ha vinto in casa del Monopoli, consolidando così il proprio primo posto in classifica che adesso vede gli azzurri avanti di quattro punti sul Pescara. A portare in vantaggio l’Empoli è stato Monaco in chiusura di primo tempo, che servito da Campaniello ha avuto tecnica e freddezza del battere De Michele. Ora gli azzurri accelerano, Campaniello si rende pericoloso mentre al 48′ Mazzi non perdona portando il risultato sul 2-0. Passano tre minuti del secondo tempo ed i ragazzi di Filippeschi allungano e chiudono il match sempre con Salvatore Monaco. Successo meritato e importante. Empoli che atteso è adesso dalla sfida di sabato al Centro Sportivo di Petroio con il Crotone, calcio d’inizio in programma alle ore 13.30.

Monopoli: De Michele, Dahche (28′ Bernardis, 46′ Diugevic), Ruggieri (90’ Manzari), Karim, Turcinskas, Di Bari, Ziedelis, Castiglione (71′ Balasanov), Dudic, Paukstys, Spano. A disposizione: Fasanelli, Lamacchia, Paparella, Dimario, Positano, Merlanti, Albergo. All. D’Ermilio. Empoli: Versari, Antonini, Egan, Huqi, Bembnista, Rugani, Fiorini (67′ Babalola), Mazzi (86’ Blini), Campaniello (67′ Orlandi), Baralla (80’ Blazic), Monaco (80’ Diousse). A disposizione: Lastoria, Pasalic, Biondini, Samb, Covelli, Mureddu, Perillo. All. Filippeschi. Arbitro: Velocci Emanuele (Frosinone) Ammoniti: Di Bari, Rugani, Monaco, Karim Marcatori: Monaco 42′, 48′; Mazzi 48′