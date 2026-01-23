Carrarese-Empoli 3-0

Allo Stadio dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri vince la Carrarese 3-0 con le reti di Illanes, Zanon e Abiuso.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana (69’ Ruggeri), Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni (64’ Cicconi); Abiuso, Rubino (64’ Distefano). All. Calabro
A disposizione: Mazzini, Fiorillo; Melegoni, Troise, Lordkipanidze, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa.
EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (46’ Ceesay), Ghion (70’ Degli Innocenti), Yepes, Moruzzi (70’ Ebuehi); Ilie (46’ Ignacchiti); Shpendi, Nasti (78’ Popov). All. Dionisi
A disposizione: Perisan, Gasparini; Tosto, Haas, Saporiti, Carboni, Bianchi
ARBITRO: Mario Perri di Roma (Mondin-Colaianni; Turrini; Baroni/Di Vuolo)
MARCATORI: 28’ Illanes, 62’ Zanon, 76’ Abiuso
AMMONITI: Nasti, Abiuso
