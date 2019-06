Il Pisa torna in ritiro a Storo (Valle del Chiese) dal 17 al 29 luglio

Per il quarto anno consecutivo il Pisa Sporting Club sarà ospite di Storo-Valle del Chiese, nell’ambito turistico del Trentino posto tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta, per svolgere la preparazione precampionato (17-29 luglio).

A presentare l’inizio di questa nuova avventura, questa volta da ‘Cadetti’, il Presidente Giuseppe Corrado assieme a Diego Decarli in rappresentanza di tutte le realtà che hanno permesso il rinnovarsi di questa partnership Consorzio Turistico valle del Chiese, Comune di Storo, Bim Valle del Chiese, Calcio Chiese, Pro Loco locali e Trentino marketing

Dopo i giorni tradizionalmente riservati ai test e alle visite mediche il gruppo nerazzurro partirà mercoledì 17 luglio per raggiungere il Trentino e le strutture ormai ben conosciute dagli sportivi pisani che nel corso degli anni hanno seguito la squadra nei primi passi di ogni nuova stagione agonistica. Tutta la parte agonistica sarà dunque svolta sul campo dello Stadio Grilli di Storo, dotato di spogliatoi altamente confortevoli, area press e hospitality, pista d’atletica e palestra attrezzata, mentre il quartier generale sarà stabilito presso l’Hotel Castel Lodron che ospiterà calciatori e staff

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il calendario delle amichevoli, mentre sono già sicuri gli appuntamenti di contorno che si svilupperanno nei due weekend che il Pisa trascorrerà in Valle del Chiese. Primo tra tutti l’esposizione della Coppa Promozione in B che sarà coordinata come sempre dall’Associazione Cento e poi le molte attività collaterali a disposizione dei tifosi che saliranno in Trentino: quelli sportive (parapendio a coppie, canyoning, kite surf, Sup, mountain bike, trekking, boulder…), di cultura (con i forti austroungarici, musei etnografici, palazzi e castelli storici), di gastronomia (dalla polenta ai appetitosi formaggi di malga, qui chiamati Formai da Mont), quelle dedicate alla famiglia (dai bagni nelle acque Bandiera blu dei laghi di Idro e Roncone alle pedalate sulla ciclabile, dalle facili escursioni nelle malghe al relax nelle valli di Fumo e Breguzzo o nella piana di Boniprati sino alla scoperta di Bondone con Castel San Giovanni recentemente inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia). Senza dimenticare la Guest Card che consentirà agli ospiti in vacanza in Valle del Chiese di usufruire di sconti e di agevolazioni sul piano delle proposte turistiche. INFO: www.visitchiese.it

