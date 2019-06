Per la festa promozione in programma questa sera all’Arena lo stadio sarà aperto ad ingresso libero in ogni settore (fatta esclusione per la Curva Sud).

I cancelli apriranno intorno alle ore 19.30

L’inizio della serata è previsto intorno alle ore 20.30

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale al termine della festa sul prato dell’Arena la squadra si trasferirà in pullman a Palazzo Gambacorti per ricevere il saluto di tutta la città dal balcone del Palazzo Comunale. Si invitano pertanto i tifosi a spostarsi lì per concludere questa notte magica agevolando il più possibile il trasferimento della squadra e l’ingresso dei protagonisti a Palazzo Gambacorti CE NE ANDIAMO IN SERIE B…….

L’articolo Il Pisa torna in serie B! La festa dell’Arena proviene da Ac Pisa 1909.