Calendario Serie B: sorteggio martedì 6 agosto

Sarà celebrato martedì 6 agosto nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco, ad Ascoli, il sorteggio del calendario stagione 2019-2020 della Serie BKT.

Per il primo atto ufficiale della stagione del suo 90esimo anniversario, la serie cadetta continua così la sua tradizione visitando una delle città protagoniste del campionato, rafforzando sempre di più il legame con il territorio e con i tifosi da sempre elementi imprescindibili per la Serie B, come sottolinea il presidente Mauro Balata: “Il rapporto diretto tra il club e il suo territorio è molto importante per costruire una dimensione sociale allargata dello stadio. E questo è il nostro punto di forza ed è uno dei valori che intendiamo descrivere con la presentazione del calendario, che rappresenta il via ufficiale della stagione sportiva, in una delle nostre meravigliose città”.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00 e sarà trasmesso in diretta da Dazn e RaiSport.

