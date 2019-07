Campagna Abbonamenti, il vademecum completo

Si parte! Inizia la campagna abbonamenti valida per il campionato di serie B 2019-2020. Di seguito tutto quello che c’è da sapere…

PRELAZIONE

Riservata agli abbonati della passata stagione e attiva da oggi (mercoledì 3 luglio) fino a sabato 27 luglio

VENDITA LIBERA

I posti non coperti da prelazione e quelli eventualmente lasciati liberi dagli aventi diritto saranno disponibili soltanto a partire da lunedì 29 luglio.

SOTTOSCRIZIONE

Ci sono 2 differenti modalità operative:

1) Associando il titolo digitale alla Pisa S.C. Fidelity Card (gratuita se sottoscritta congiuntamente all’abbonamento)

2) Associando il titolo digitale su un apposito supporto dotato di codice a barre per la lettura ai tornelli e valido per la sola stagione calcistica 2019-2020

PUNTI VENDITA

Sono 3 quelli abilitati alla sottoscrizione degli abbonamenti:

1) Pisa Store (via Cesare Battisti 53)

Lunedì-Sabato: 10.00-13.00 / 16.00-19.00

Domenica chiuso

2) Pisa Store (via Luigi Bianchi)

Lunedì-Sabato: 9.30-12.00 / 16.00-19.00

Sabato pomeriggio chiuso

Domenica chiuso

3) Solo Pisa (via Piave)

Lunedì-Sabato: 9.30-12.00 / 16.00-19.00

Sabato pomeriggio chiuso

Domenica chiuso

PREZZI E AGEVOLAZIONI

Questi i prezzi, settore per settore:

Tribuna Superiore

Intero 610,00 euro (+ d.p.)

Ridotto 465,00 euro (+ d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero 420,00 euro (+ d.p.)

Ridotto 303,00 euro (+ d.p.)

Gradinata

Intero 295,00 euro (+ d.p.)

Ridotto 225,00 euro (+ d.p.)

Curva Nord

Intero 170,00 euro (+ d.p.)

Ridotto 133,00 euro (+ d.p.)

Ragazzi nati dal 01-01-2005 al 31-12-2013: Prezzo unico 50,00 euro (+ d.p.) per ogni settore

Ridotto. Verrà rilasciato esclusivamente alle donne, agli ultrasessantenni e ai ragazzi nati dal 01-01-2003 al 31-12-2004. L’abbonamento ridotto sarà ottenibile anche dagli invalidi dietro presentazione della tessera attestante il diritto in oggetto.

Pacchetto Famiglia. Nel caso di nuclei familiari dove entrambi i genitori hanno sottoscritto un abbonamento, per tutti i figli di età compresa entro i 18 anni saranno applicate infatti le seguenti tariffe speciali:

Figlio Under 14. Abbonamento Gratuito

Figlio 14-18 anni. Abbonamento scontato del 50%

Attenzione! Gli abbonamenti del nucleo familiare dovranno essere tutti nel medesimo settore. Inoltre, nel caso di un familiare già abbonato nella passata stagione, in virtù del diritto di prelazione, non potrà essere garantita la contiguità dei posti

PROMOZIONI ATTIVE

Queste le opportunità riservate dalla società a chi deciderà di abbonarsi. Promozioni, lo ricordiamo, valide solo se esercitate contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento

Maglia Celebrativa. Si tratta di una speciale T-Shirt Adidas sulla quale sarà ricamata una scritta celebrativa riportante la data e il luogo della nostra straordinaria vittoria. La T-Shirt, numerata e prodotta in numero limitato, sarà offerta in prelazione al prezzo speciale di 20 euro ai primi 3.000 tifosi che rinnoveranno l’abbonamento e che decideranno di acquistarla. Poiché le T-Shirt saranno disponibili a partire dalla fine del mese di luglio, agli abbonati che decideranno di approfittare di questa speciale promozione sarà consegnato un coupon che darà diritto al ritiro della stessa

Nuova Maglia. La nuova Prima maglia ufficiale realizzata e stilizzata in esclusiva da Adidas per il Pisa al prezzo speciale e super scontato di 35 euro. Anche in questo caso gli abbonati che prenoteranno la maglia avranno un coupon che darà diritto al ritiro non appena le nuove maglie saranno consegnate.

