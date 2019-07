Sponsor Match Banco BPM: il Pisa ringrazia i propri partners

Una due giorni di eventi, dentro e fuori dal campo, per festeggiare il traguardo raggiunto in questa indimenticabile stagione assieme a tutti i partners commerciali e non solo che hanno accompagnato il sodalizio nerazzurro.

Grazie alla collaborazione con Banco BPM il Pisa Sporting Club ha organizzato la prima edizione dello Sponsor Match, un evento iniziato con un piacevole incontro conviviale, tenutosi alle Officine Garibaldi, durante il quale il Presidente Corrado ha analizzato la stagione del ritorno in Cadetteria e ha illustrato ai partners le ambizioni e gli scenari percorribili a livello commerciale in questa nuova avventura sportiva.

Ma soprattutto un evento che ha visto come atto conclusivo la divertentissima sfida tra ‘nerazzurri’ e ‘gialli’ sul prato dell’Arena Garibaldi con i partners del Pisa in campo a correre e sudare dietro ad un pallone prima della grande festa finale che ha accomunato tutti i partecipanti nella tradizionale foto celebrativa nel cerchio di centrocampo

