Storo 2019: il debutto dei nerazzurri

Prima uscita ufficiale per il Pisa Sporting Club che allo Stadio “Grilli” di Storo, sede quotidiana degli allenamenti in questa fase di preparazione precampionato, ha affrontato in triangolare due selezioni locali di fronte ad un buon pubblico ovviamente colorato di nerazzurro.

Per il tecnico Luca D’Angelo si è trattato dell’occasione giusta per mettere a frutto la prima settimana di lavoro atletico e tattico facendo ruotare tutti i calciatori a sua disposizione.

Da domani si riparte con le doppie sedute di allenamento quotidiane: mercoledì (ore 18.00) nuovo appuntamento agonistico con l’amichevole che metterà di fronte ai nerazzurri il Bari neopromosso in Serie C

Pisa-Calcio Chiese 5-0

PISA. Gori (30′ D’Egidio), Lisi, Liotti, Gucher, Meroni, Benedetti, Masucci, Verna, Moscardelli, Di Quinzio, Pesenti.

CALCIO CHIESE. Malcotti, Melzani, Bugna, Donati M., Rinaldi, Boschi, Nicolini, Campigotto, Sauda, Saidi, Sardisco. A disposizione. Bordiga, Bonomini, Lazzaroni, Donati L., Zaninelli, Zanetti, Melzani I. Allenatore Ferretti.

Reti. 7′ Masucci, 20′ Moscardelli, 24′ Pesenti, 38′ Pesenti, 44′ Moscardelli

Pisa-Pieve di Bono 7-0

PISA. D’Egidio (15′ Reinholds), Fischer, Aya, Belli, Zammarini, Langella, Minesso, Izzillo, Marconi, Siega, Alberti.

PIEVE DI BONO. Festi, Pace, Salvetti, Maestri, Bazzoli, Nicolini F., Franceschetti, Romano, Pupella, Filosi, Darraji. A disposizione. Gardella, Pedrini, Tagliaferri, Nicolini M., Pellizzari. Allenatore Luciani

Reti. 7′ Langella, 14′ Siega, 21′ Alberti, 28′ Marconi, 31′ Alberti, 38′ Minesso, 41′ Marconi

