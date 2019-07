Iniziativa ben riuscita in Valle del Chiese con il tecnico Luca D’Angelo che, accompagnato da De Vitis e Gucher, ha risposto alle domande dei tifosi pisani presenti in Trentino per seguire il ritiro

Storo 2019: l’incontro con i tifosi

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisachannel