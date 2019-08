Domenica il calcio internazionale torna all’Arena con il Flora Tallinn

Appuntamento da non perdere domenica sera all’Arena Garibaldi (ore 20.45) con la prima uscita ufficiale dei nerazzurri in versione Cadetta!

Per l’occasione all’Arena arriverà un avversario dal sapore internazionale, il Flora Tallinn squadra plurititolata del campionato estone e reduce dall’impegno in Europa League con l’Eintracht Francoforte.

La compagine estone, pur di presenziare a questo appuntamento organizzato all’Arena dalla San Marco Sport Events, partner della società nerazzurra in questa fase di preparazione precampionato, ha addirittura posticipato un impegno previsto di campionato: i prossimi avversari dei nerazzurri sono molto vicini a cucirsi sul petto un altro titolo nazionale.

Ricordiamo che è ovviamente già possibile acquistare i biglietti validi per la gara Pisa-Flora Tallinn presso

– PISA STORE di via Luigi Bianchi

– PISA STORE di via Cesare Battisti 53

– Tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET

– On-line seguendo la procedura apposita sul sito www.vivaticket.it

Questi i prezzi:

TRIBUNA SUPERIORE

Intero 28 euro (+ 2 euro dp). Matchday 30 euro

Ridotto. 14 euro (+2 euro dp). Matchday 16 euro

TRIBUNA INFERIORE

Intero. 23 euro (+ 2 euro dp). Matchday euro

Ridotto. 12 euro (+ 2 euro dp). Matchday 14 euro

GRADINATA

Intero. 16 euro (+ 2 euro dp). Matchday 18 euro.

Ridotto. 10 euro (+ 2 euro dp). Matchday 12 euro

CURVA (Nord-Sud)

Intero. 10 euro (+ 2 euro dp). Matchday 12 euro.

Ridotto 8 euro (+ 2 euro dp). Matchday 10 euro

Ridotti: Under 14. 0-3 anni: gratuito senza assegnazione del posto

Disabili: gratuito + accompagnatore gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (v. modalità da sito PISA).

