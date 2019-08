Ieri sera il debutto sulle maglie nerazzurre, oggi la presentazione ufficiale.

E’ iniziata l’avventura della società di costruzioni Vitali SpA al fianco del Pisa Sporting in qualità di Back Sponsor per tutta la stagione 2019-2020. Una partnership molto importante per il sodalizio nerazzurro con un Gruppo diversificato e innovativo che si contraddistingue sul mercato di riferimento per la capacità di presidiare l’intera filiera di settore e per l’elevato profilo tecnologico: sviluppo immobiliare nel settore logistico, uffici per multinazionali e alberghi, grandi infrastrutture (costruzione di strade, autostrade, ponti, piste aeroportuali, ecc…), demolizioni speciali, decommissioning, coltivazione di cave, lavorazione di materiali per l’edilizia, produzione di calcestruzzi e asfalti sono le aree di azione con professionisti di alto livello e mezzi all’avanguardia al servizio del cliente.

“Siamo lusingati di avere un partner così importante – questo il pensiero del Presidente del Pisa Giuseppe Corrado -. Anche grazie ad un campionato più prestigioso come la serie B stiamo ampliando i nostri orizzonti commerciali ad aziende di tutto il territorio nazionale e l’accordo con la Vitali Group dimostra quanto il nostro Brand sia appetibile“.

“Ringrazio il Presidente per averci accolto nella famiglia del Pisa – ha aggiunto Massimo Vitali, Presidente della Vitali SpA – dandoci l’opportunità di veicolare il nostro marchio in Toscana. Da anni operiamo in diversi settori e in ogni zona del mondo con peculiarità uniche e ci auguriamo di poter iniziare un percorso condiviso con il Pisa e anche col suo territorio“

L’articolo Pisa e Vitali SpA, una partnership di prestigio proviene da Ac Pisa 1909.