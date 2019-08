Presentazione ufficiale della squadra: lunedì sera tutti all’Arena!

Come già preannunciato la presentazione ufficiale della squadra nerazzurra si svolgerà lunedì 19 agosto (ore 20.45) all’Arena Garibaldi con le solite modalità già sviluppate nelle passate stagioni.

Per l’occasione saranno aperti al pubblico i settori di Tribuna (Inferiore e Superiore) e Curva Nord con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima prevista per i suddetti settori: gli ingressi saranno attivi a partire dalle ore 19.30

In previsione della gara inaugurale della stagione programmata per il venerdì successivo, quando a Pisa arriverà il Benevento per l’Open Day del calcio italiano, la società invita già da ora tutti i partecipanti al massimo rispetto delle zone e dei settori dello stadio appena ristrutturati in modo da permettere alla nostra Arena di presentarsi nelle migliori condizioni al primo appuntamento di questa nuova ed importante avventura Cadetta!

