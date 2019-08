Test Match: Montecatini-Pisa 0-8

Ultimo test prima del debutto in una competizione ufficiale per il Pisa Sporting Club sceso in campo questo pomeriggio al Comunale “Mariotti” di Montecatini per affrontare in amichevole la formazione locale.

Lo staff tecnico nerazzurro ha dunque potuto saggiare la condizione del gruppo a metà del percorso previsto in questa seconda fase di preparazione interamente vissuta nella città termale con allenamenti giornalieri al Centro Sportivo “La Palagina”. Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione di fronte ai molti tifosi nerazzurri che hanno deciso di seguire la squadra in questa uscita che precede di qualche giorno la sfida interna con il Potenza (domenica, ore 20.45) valida per il Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia

MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Ghelardoni, Falivena, Abdoune, Ghimenti, Cardarelli, Zaccaria, Chiaramonti, Khader, Tempesti. Sono entrati: Tonarelli, Isola, Moustafa, Coulibaly, Malih, Sow, Prato, Vallini, Castagna, Kishta, Ujvari, Timothy. Allenatore Marselli

PISA primo tempo (3-5-2): Gori; Meroni, Benedetti, Aya; Belli, Verna, Gucher, Siega, Lisi; Marconi, Pesenti.

PISA secondo tempo (3-4-1-2) Reinholds; Birindelli, De Vitis, Liotti; Fischer (64′ Langella), Izzillo, Minesso, Pinato; Masucci; Moscardelli, Asencio. Allenatore D’Angelo

Arbitro. Adalberto Fiero di Pistoia (Meocci-Rondino)

Reti: 27′ e 28′ Pesenti, 31′ Marconi, 55′ e 67′ Masucci, 60′ Asencio, 65′ Moscardelli, 86′ Pinato.

