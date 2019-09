Il Pisa Sporting Club scende in campo al fianco della Andrea Bocelli Foundation (ABF).

La squadra nerazzurra sosterrà la Andrea Bocelli Foundation protagonista di una importante campagna di raccolta fondi destinata alla ricostruzione dell’Accademia Musicale di Camerino (MC) – intervento post sisma centro Italia 2016.

Nella gara contro la Cremonese, in programma domenica prossima all’Arena Garibaldi, e in occasione della trasferta di Verona per la sfida con il Chievo, il Pisa apporrà infatti il logo della Andrea Bocelli Foundation sulle proprie maglie per spingere il più possibile il progetto “ABF” mirato a restituire una struttura funzionale, sicura e sostenibile a beneficio di oltre 160 studenti che dopo il terremoto sono stati costretti a fare lezioni in un container.

Dopo la ricostruzione della scuola secondaria ad indirizzo musicale di Sarnano(MC), dopo la scuola primaria e dell’infanzia di Muccia (MC), entrambe realizzate in tempi record (150 giorni), la Fondazione che porta il nome del grande tenore toscano ha concentrato infatti le proprie forze su Camerino, suggestivo borgo marchigiano tra i più colpiti dal terremoto del 2016, per costruire la nuova Accademia di Musica in convenzione con il conservatorio di Fermo.

La campagna “Con Te, ripartiremo” dedicata al Progetto Camerino è stata attivata lo scorso 9 settembre e sarà attiva fino al giorno 22: componendo il numero 45580, si potranno donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali).

Sarà l’Arena Garibaldi con il suo nerazzurro tanto caro al Maestro Andrea Bocelli a lanciare questa corsa verso la realizzazione di un sogno con un pregara durante il quale non mancheranno sorprese importanti.

L’articolo Il Pisa a sostegno della Andrea Bocelli Foundation proviene da Ac Pisa 1909.