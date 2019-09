Pisa-Empoli: diretta Rai Sport e riconoscimento per Gaetano Masucci

La gara Pisa-Empoli, in programma domani (ore 21.00) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” avrà anche un palcoscenico televisivo particolare. Oltre alla consueta diretta sulla piattaforma DAZN con il commento di Cristiano Puccetti, affiancato a bordo campo da Lorenzo Marrucci, la gara sarà infatti trasmessa in diretta anche sulla piattaforma digitale terrestre da Rai Sport con il commento di Fabrizio Tumbarello, affiancato da Andrea Agostinelli e Lucio Michieli.

A fine gara, poi, importante riconoscimento per Gaetano Masucci: l’Associazione Cento, in collaborazione con la società, consegnerà all’attaccante pisano una targa celebrativa per il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro.

