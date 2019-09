Promozione Abbonamenti: prosegue la consegna delle maglie

Il Pisa Sporting Club comunica che a partire da martedì 10 settembre la consegna delle Maglie Gara e delle Maglie Celebrative collegate in promozione alla campagna abbonamenti stagione 2019-2020 proseguirà senza alcuna preclusione in ordine al numero sequenziale presente sul coupon.

Per poterle ritirare sarà sufficiente presentarsi presso il Pisa Store di via Cesare Battisti (Palazzo Sesta Porta) muniti del coupon ricevuto al momento dell’acquisto. Unica avvertenze: relativamente alle Maglie Celebrative non sono ancora disponibili le taglie XXL