Venezia-Pisa: info prevendita biglietti e settore ospiti

La società Venezia F.C. informa che è già attiva la prevendita dei biglieti validi per la gara Venezia-Pisa in programma sabato prossimo (ore 15.00) allo stadio “P.L. Penzo”.

I tagliandi possono essere acquistati online sul sito: sport.ticketone.it oltrechè ovviamente in tutti i punti vendita dello stesso circuito: quelli relativi al settore Curva Nord (capienza 1.352 posti) riservato ai tifosi nerazzurri saranno in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 27 settembre e avranno un costo di 14 euro (+ d.p.).

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Auto. Per chi arriva in auto. Uscita alla barriera di Mestre Villabona e poi direzione Porto Ferries: i tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking per imbarcarsi in direzione stadio. Ritrovo al Park alle ore 13.00, ore 13.30 imbarco per lo stadio con battello dedicato: tempo di navigazione 55 minuti circa e costo del biglietto 8 euro da pagare al momento dell’imbarco.

Pullman organizzati. E’ obbligatorio registrarsi al check point ZTL all’uscita dell’autostrada zona Centro Commerciale Parco Panorama – Centro Commerciale Nave de Vero, salvo diverse disposizioni da contatti avvenuti con le Forze dell’Ordine. Per chi fosse già a Venezia dai giorni precedenti la gara si consiglia di proseguire per Venezia ponte della Libertà poi porto turistico Ferries alla fine del ponte della tenere la destra per park Tronchetto (il più economico) dal park imbarco per linea 2 direzione S. Marco scendere alla fermata San Zaccaria. Le alternative sono due, proseguire a piedi verso Biennale-Giardini poi Sant’Elena o allo stesso pontile prendere linea 4.1 o 5.1 con fermata a Sant’Elena. Informo anche che i biglietti dei vaporetti ai non residenti costano 7,5 € a persona a viaggio valido 75 minuti.

Treno. Stazione Venezia S. Lucia. Poi linee di navigazione Actv 4.1 – 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti navigazione ai non residenti 7,5€ a persona a viaggio valido 75 minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita

