Allenamento prima della partenza per l’Umbria: i convocati del Pisa

Allenamento mattutino al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri attesi domani sera (ore 21.00) dalla gara con il Perugia in programma allo Stadio “Curi”. Lo staff tecnico ha fatto svolgere alla squadra una serie di simulazioni di gioco, con calci piazzati e tiri in porta a chiusura di un allenamento breve ma intenso.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo di gruppo all’AC Hotel, la partenza per l’Umbria per i 22 convocati: Ramzi Aya, Francesco Belli, Samuele Birindelli, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Davide Di Quinzio, Michael Fabbro, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Daniele Liotti, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Gaetano Masucci, Andrea Meroni, Mattia Minesso, Simone Perilli, Marco Pinato, Nicholas Siega, Marco Varnier, Luca Verna

