Importante riconoscimento per Marius Marin.

Il centrocampista nerazzurro, classe 1998, è stato infatti convocato dalla Nazionale Under 21 della Romania e subito dopo la gara di venerdì scorso con il Perugia ha raggiunto i compagni per iniziare la preparazione in vista di un doppio impegno che vedrà i rumeni, guidati dal tecnico Mirel Radoi, affrontare l’Ucraina (giovedì 10 ottobre) e l’Irlanda del Nord (lunedì 14 ottobre).

In bocca al lupo Marius!

L’articolo Convocazione in Nazionale per Marius Marin proviene da Ac Pisa 1909.