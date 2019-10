Game Sponsor: con la Salernitana spazio a “Formaggi della Famiglia Busti”

Sponsor d’eccezione sulle maglie nerazzurre.

Il logo “Formaggi della Famiglia Busti”, sarà infatti al fianco del Pisa Sporting Club nel match in programma domani (martedì 29 ottobre, ore 21.00) all’Arena Garibaldi contro la Salernitana. Non si tratta certo di una novità per un partner storico del sodalizio nerazzurro e per un’azienda tra le più conosciute ed apprezzate del nostro territorio!

Ricordiamo che il match sarà trasmesso, oltrechè in streaming su DAZN, anche sulla piattaforma satellitare sul canale DAZN1 (Sky 209)

