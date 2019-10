Nerazzurre protagoniste nel Torneo del Trincerone

Bella esperienza per il Pisa Sporting Club Femminile (categoria 2007-2008) impegnato nel Torneo organizzato dallo Spezia presso il Centro Sportivo “Trincerone”. Le bimbe nerazzurre guidate dal tecnico Stefano Colombo hanno raggiunto un ottimo secondo posto mettendo in evidenza grandi miglioramenti in ogni singola gara.

Dopo aver sconfitto lo Spezia (1-0) e il Genoa (2-0) le nerazzurre nella terza gara hanno pareggiato a reti bianche con il Parma (0-0) prima del roboante successo (3-1) con la Virtus Entella e del poker rifilato all’Ovada (4-0). Nel match decisivo però l’undici di mister Colombo ha pagato in termini di stanchezza lasciando spazio al Livorno poi vincitore del torneo. Applausi comunque per tutte le protagoniste di questa splendida avventura, sicuramente di buon auspicio per i prossimi impegni di campionato.

