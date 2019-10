Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra ha effettuato una serie di esercizi atletici di riscaldamento e quindi si è trasferita sul campo principale della struttura Universitaria per un test match al quale hanno preso parte i ragazzi dell’Under 17 guidata da mister Luca Guerri. Una ‘sgambata’ molto utile per testare la condizione e provare alcune soluzioni in vista del prossimo impegno di campionato fissato per sabato (ore 18.00) allo Stadio “Armando Picchi” di Livorno.

Capitan Moscardelli e compagni torneranno ad allenarsi domani pomeriggio a San Piero, mentre venerdì si trasferiranno all’Arena per la consueta rifinitura della vigilia al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati

L’articolo Prove tecnico-tattiche sul campo di San Piero proviene da Ac Pisa 1909.