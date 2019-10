Il tabellino di Pisa-Crotone 1-1

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis (65′ Ingrosso), Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Siega, Pinato (57′ Birindelli); Marconi, Masucci (75′ Fabbro). A disposizione. Perilli, Izzillo, Moscardelli, Di Quinzio, Minesso, Meroni, Marin, Liotti, Asencio. Allenatore D’Angelo

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata (60′ Vido), Mazzotta (80′ Mustacchio); Simy (68′ Nalini), Messias. A disposizione. Figliuzzi, Festa, Cuomo, Mustacchio, Spolli, Gomelt, Zanellato, Evans, Rutten, Panza. Allenatore Stroppa

Arbitro: Daniele Minelli di Varese (Bercigli-Dei Giudici. 4° uomo Gualtieri)

Reti: 30′ De Vitis (P), 71′ Golemic (C)

Note: Ammoniti: Crociata (C), Benedetti (P), Aya (P), Gucher (P), Messias (C), Verna (P), Masucci (P), Benali (C), Fabbro (P), Vido (C), Siega (P). Ammonito anche il tecnico del Pisa Luca D’Angelo. Espulso Gigliotti (C) per gioco violento. Angoli: 2-6. Recupero: 0′ pt. / 5′ st. Spettatori: 7.674.

L’articolo Pisa-Crotone 1-1 proviene da Ac Pisa 1909.